Металлы и цены

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Каталог предприятий содержит фирмы, сферой деятельности которых является продажа и производство металлов, проката и высоких переделов, металлообрабатывающее, сварочное оборудование и смежные отрасли...

Новости компаний

Нижнетагильский Трубный Завод Металлинвест провел плановую модернизацию стана 200. Это позволит выпускать изготавливаемую продукцию с улучшенным качеством сварного шва в соответствии ГОСТу 30245-03.

2013-07-02 14:13:45

20 июня на Нижнетагильском Трубном Заводе Металлинвест, в рамках действующей системы менеджмента качества ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008), был введен дополнительный уровень контроля качества выпускаемой профильной трубы. К уже имеющимся аппаратам был установлен дополнительный поточный токо-вихревой контроль европейского производства.

2013-06-27 19:01:09

12–13 июня 2013 во Дворце Независимости (г. Астана, Казахстан) пройдет 4-й Международный горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy (AMM 2013) Организаторы Конгресса: Iteca, ITE (Казахстан). Соорганизатор по России: ГК РУСМЕТ http://astana.rusmet.ru/ АММ-2013 включает следующие мероприятия: •Форум •Выставка •Первая казахстанская конференция по лому черных и цветных металлов

2013-05-17 20:17:26

Компания ЛИСТ приглашает 5 июня 2013 года всех своих клиентов на презентацию работы своего нового сервисного центра "Волхонка". Адрес мероприятия: Волхонское ш., д. 4. Промзона "Горелово" (http://listmet.ru/kontact.php) Цель: демонстрация работы складского комплекса, оснащенного современным оборудованием для хранения и отгрузки металла, а также производственной линии по переработке рулонного материала в листы и станков по раскрою плит и получению высокоточных заготовок.

2013-05-16 11:19:47

На ЗАО "Карабашмедь" (входит в Русскую медную компанию) выплавили юбилейную – 700-тысячную тонну меди. Ее произвели в печи Аусмелт (Ausmelt) по высокоэффективной и безопасной медеплавильной технологии.

2012-11-01 13:46:19