Металлы и цены

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Курс продаж цветных металлов
по данным LME на 2017-01-25
|Алюминий
|1849
|-21
|Медь
|5867
|-12
|Свинец
|2379
|-11
|Никель
|9635
|-130
|Олово
|20450
|270
|Цинк
|2774
|-23
|
Котировки валют
по данным ЦБ на 2017-01-26
|USD
|59.1489
|-0.0679
|EUR
|63.4254
|-0.1971
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Нижнетагильский Трубный Завод Металлинвест провел плановую модернизацию стана 200. Это позволит выпускать изготавливаемую продукцию с улучшенным качеством сварного шва в соответствии ГОСТу 30245-03.
2013-07-02 14:13:45
20 июня на Нижнетагильском Трубном Заводе Металлинвест, в рамках действующей системы менеджмента качества ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008), был введен дополнительный уровень контроля качества выпускаемой профильной трубы. К уже имеющимся аппаратам был установлен дополнительный поточный токо-вихревой контроль европейского производства.
2013-06-27 19:01:09
12–13 июня 2013 во Дворце Независимости (г. Астана, Казахстан) пройдет 4-й Международный горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy (AMM 2013) Организаторы Конгресса: Iteca, ITE (Казахстан). Соорганизатор по России: ГК РУСМЕТ http://astana.rusmet.ru/ АММ-2013 включает следующие мероприятия: •Форум •Выставка •Первая казахстанская конференция по лому черных и цветных металлов
2013-05-17 20:17:26
Компания ЛИСТ приглашает 5 июня 2013 года всех своих клиентов на презентацию работы своего нового сервисного центра "Волхонка". Адрес мероприятия: Волхонское ш., д. 4. Промзона "Горелово" (http://listmet.ru/kontact.php) Цель: демонстрация работы складского комплекса, оснащенного современным оборудованием для хранения и отгрузки металла, а также производственной линии по переработке рулонного материала в листы и станков по раскрою плит и получению высокоточных заготовок.
2013-05-16 11:19:47
На ЗАО "Карабашмедь" (входит в Русскую медную компанию) выплавили юбилейную – 700-тысячную тонну меди. Ее произвели в печи Аусмелт (Ausmelt) по высокоэффективной и безопасной медеплавильной технологии.
2012-11-01 13:46:19
Сдается в аренду складское и офисное помещение. Аренда склада на Волхонском шоссе, аренда склада в Рыбацком. Также сдаются в аренду офисные помещения на Свердловской наб. и складское помещение на севере Петербурга, в Коломягах.
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12–13 июня 2013 во Дворце Независимости (г. Астана, Казахстан) пройдет 4-й Международный горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy (AMM 2013) Организаторы Конгресса: Iteca, ITE (Казахстан). Соорганизатор по России: ГК РУСМЕТ http://astana.rusmet.ru/ АММ-2013 включает следующие мероприятия: •Форум •Выставка •Первая казахстанская конференция по лому черных и цветных металлов
2013-05-17 20:13:01
Компания ЛИСТ приглашает 5 июня 2013 года всех своих клиентов на презентацию работы своего нового сервисного центра "Волхонка". Цель: демонстрация работы складского комплекса, оснащенного современным оборудованием для хранения и отгрузки металла, а также производственной линии по переработке рулонного материала в листы и станков по раскрою плит и получению высокоточных заготовок.
2013-05-16 11:14:47
Вице-губернатор отметил успехи региона в промышленной отрасли — область занимает первое место среди субъектов РФ по темпам роста промышленного производства с показателем около 30% в год.
2013-03-05 09:20:23
18 февраля 2013 года на Уралмашзаводе состоялся пуск в эксплуатацию третьего и самого крупного станка итальянской фирмы Рama (портального обрабатывающего центра Vertiram), предназначенного для обработки крупногабаритного оборудования для металлургической и горнодобывающей промышленности.
2013-02-19 08:05:19
Москва, Россия – 05 декабря 2012 года. – ОАО «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о подписании измененного и дополненного соглашения по синдицированному предэкспортному кредиту на общую сумму 1 млрд. долларов США с целью дальнейшего улучшения ликвидности компании.
2012-12-06 08:38:19
12–13 июня 2013 во Дворце Независимости (г. Астана, Казахстан) пройдет 4-й Международный горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy (AMM 2013) Организаторы Конгресса: Iteca, ITE (Казахстан). Соорганизатор по России: ГК РУСМЕТ http://astana.rusmet.ru/ АММ-2013 включает следующие мероприятия: •Форум •Выставка •Первая казахстанская конференция по лому черных и цветных металлов
2013-05-17 20:15:39
Польская компания KGHM Polska Miedź S.A., которая является вторым по величине производителем меди в Европе, планирует покупку медного месторождения в Казахстане, чтобы довести собственное производство до 700 тыс. тонн к 2018 году, сообщает Reuters.
2012-11-13 20:39:18
Южнокорейская металлургическая компания "Posco" приняла решение не менять цены на нержавеющий холоднокатаный и горячекатаный рулон из аустенитной стали для поставок в ноябре. Об этом заявили в концерне, сообщает Metal Bulletin.
2012-11-01 13:36:26
Угольные мощности горнодобывающей компании "BHP Billiton" к 2014 году вырастут на 50% по сравнению с 2012. Об этом сообщает Metal Bulletin.
2012-11-01 13:34:13
Фьючерсы на медь подорожали на торгах во вторник, завершив тем самым самое длительное падение за последние 14 лет. Оптимизм участников торгов связан с сигналами восстановления спроса крупнейшего мирового импортера - Китая. Чуть ниже текущих уровней проходит ключевая линии поддержки, преодоление которой сулит сильным падением.
2012-11-01 13:25:04
|Черные металлы
|314
|Нержавеющий прокат
|447
|Цветные металлы
|556
|Металлоконструкции
|38
|Метизы, скобяные изделия
|47
|Трубопроводная арматура
|43
|Услуги и прочие товары
|22
|Металлообработка, литье
|29
|Спрос
|7
|Лом, сырье
|3
|Сварочное оборудование
|10
|Складское и промышленное оборудование
|23
Общероссийский журнал «МЕТАЛЛЫ и ЦЕНЫ» — издание на рынке B2B в секторе промышленного снабжения и сбыта. Основные разделы журнала: новости металлургии и машиностроения, цены на металлопрокат, цены на черные и цветные металлы, нержавеющую сталь, арматуру, балки, трубы, швеллер, лист, уголок, кроме того: металлообработка, литье, изготовление металлоконструкций
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