Металлы и цены
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Курс продаж цветных металлов
по данным LME на 2017-01-25
Алюминий 1849 -21
Медь 5867 -12
Свинец 2379 -11
Никель 9635 -130
Олово 20450 270
Цинк 2774 -23
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USD 59.1489 -0.0679
EUR 63.4254 -0.1971

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Каталог предприятий содержит фирмы, сферой деятельности которых является продажа и производство металлов, проката и высоких переделов, металлообрабатывающее, сварочное оборудование и смежные отрасли...

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Новости компаний

Плановая модернизация стана 200

Нижнетагильский Трубный Завод Металлинвест провел плановую модернизацию стана 200. Это позволит выпускать изготавливаемую продукцию с улучшенным качеством сварного шва в соответствии ГОСТу 30245-03.

2013-07-02 14:13:45

Европейская система контроля

20 июня на Нижнетагильском Трубном Заводе Металлинвест, в рамках действующей системы менеджмента качества ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008), был введен дополнительный уровень контроля качества выпускаемой профильной трубы. К уже имеющимся аппаратам был установлен дополнительный поточный токо-вихревой контроль европейского производства.

2013-06-27 19:01:09

12–13 июня 2013 во Дворце Независимости (г. Астана, Казахстан) пройдет 4-й Международный горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy (AMM 2013)

12–13 июня 2013 во Дворце Независимости (г. Астана, Казахстан) пройдет 4-й Международный горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy (AMM 2013) Организаторы Конгресса: Iteca, ITE (Казахстан). Соорганизатор по России: ГК РУСМЕТ http://astana.rusmet.ru/ АММ-2013 включает следующие мероприятия: •Форум •Выставка •Первая казахстанская конференция по лому черных и цветных металлов

2013-05-17 20:17:26

Компания ЛИСТ приглашает 5 июня 2013 года всех своих клиентов на презентацию работы своего нового сервисного центра "Волхонка".

Компания ЛИСТ приглашает 5 июня 2013 года всех своих клиентов на презентацию работы своего нового сервисного центра "Волхонка". Адрес мероприятия: Волхонское ш., д. 4. Промзона "Горелово" (http://listmet.ru/kontact.php) Цель: демонстрация работы складского комплекса, оснащенного современным оборудованием для хранения и отгрузки металла, а также производственной линии по переработке рулонного материала в листы и станков по раскрою плит и получению высокоточных заготовок.

2013-05-16 11:19:47

"Карабашмедь" выплавила 700-тысячную тонну меди.

На ЗАО "Карабашмедь" (входит в Русскую медную компанию) выплавили юбилейную – 700-тысячную тонну меди. Ее произвели в печи Аусмелт (Ausmelt) по высокоэффективной и безопасной медеплавильной технологии.

2012-11-01 13:46:19

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Аренда складов в Санкт-Петербурге

Сдается в аренду складское и офисное помещение. Аренда склада на Волхонском шоссе, аренда склада в Рыбацком. Также сдаются в аренду офисные помещения на Свердловской наб. и складское помещение на севере Петербурга, в Коломягах.

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Новости промышленности и экономики России

12–13 июня 2013 во Дворце Независимости (г. Астана, Казахстан) пройдет 4-й Международный горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy (AMM 2013)

12–13 июня 2013 во Дворце Независимости (г. Астана, Казахстан) пройдет 4-й Международный горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy (AMM 2013) Организаторы Конгресса: Iteca, ITE (Казахстан). Соорганизатор по России: ГК РУСМЕТ http://astana.rusmet.ru/ АММ-2013 включает следующие мероприятия: •Форум •Выставка •Первая казахстанская конференция по лому черных и цветных металлов

2013-05-17 20:13:01

Компания ЛИСТ приглашает 5 июня 2013 года всех своих клиентов на презентацию работы своего нового сервисного центра "Волхонка".

Компания ЛИСТ приглашает 5 июня 2013 года всех своих клиентов на презентацию работы своего нового сервисного центра "Волхонка". Цель: демонстрация работы складского комплекса, оснащенного современным оборудованием для хранения и отгрузки металла, а также производственной линии по переработке рулонного материала в листы и станков по раскрою плит и получению высокоточных заготовок.

2013-05-16 11:14:47

По темпам роста производства Воронежская область находится на лидирующих позициях

Вице-губернатор отметил успехи региона в промышленной отрасли — область занимает первое место среди субъектов РФ по темпам роста промышленного производства с показателем около 30% в год.

2013-03-05 09:20:23

Самый большой итальянский станок введен в эксплуатацию на Уралмашзаводе

18 февраля 2013 года на Уралмашзаводе состоялся пуск в эксплуатацию третьего и самого крупного станка итальянской фирмы Рama (портального обрабатывающего центра Vertiram), предназначенного для обработки крупногабаритного оборудования для металлургической и горнодобывающей промышленности.

2013-02-19 08:05:19

«Мечел» сообщает о реструктуризации синдицированного кредита на сумму 1 млрд. долларов США

Москва, Россия – 05 декабря 2012 года. – ОАО «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о подписании измененного и дополненного соглашения по синдицированному предэкспортному кредиту на общую сумму 1 млрд. долларов США с целью дальнейшего улучшения ликвидности компании.

2012-12-06 08:38:19

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Зарубежный сектор

12–13 июня 2013 во Дворце Независимости (г. Астана, Казахстан) пройдет 4-й Международный горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy (AMM 2013)

12–13 июня 2013 во Дворце Независимости (г. Астана, Казахстан) пройдет 4-й Международный горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy (AMM 2013) Организаторы Конгресса: Iteca, ITE (Казахстан). Соорганизатор по России: ГК РУСМЕТ http://astana.rusmet.ru/ АММ-2013 включает следующие мероприятия: •Форум •Выставка •Первая казахстанская конференция по лому черных и цветных металлов

2013-05-17 20:15:39

Польская KGHM планирует покупку медного месторождения в Казахстане

Польская компания KGHM Polska Miedź S.A., которая является вторым по величине производителем меди в Европе, планирует покупку медного месторождения в Казахстане, чтобы довести собственное производство до 700 тыс. тонн к 2018 году, сообщает Reuters.

2012-11-13 20:39:18

Posco удерживает цены на нержавейку

Южнокорейская металлургическая компания "Posco" приняла решение не менять цены на нержавеющий холоднокатаный и горячекатаный рулон из аустенитной стали для поставок в ноябре. Об этом заявили в концерне, сообщает Metal Bulletin.

2012-11-01 13:36:26

BHP Billiton увеличит угольные мощности

Угольные мощности горнодобывающей компании "BHP Billiton" к 2014 году вырастут на 50% по сравнению с 2012. Об этом сообщает Metal Bulletin.

2012-11-01 13:34:13

Металлы: Китайский импорт поддерживает цену меди

Фьючерсы на медь подорожали на торгах во вторник, завершив тем самым самое длительное падение за последние 14 лет. Оптимизм участников торгов связан с сигналами восстановления спроса крупнейшего мирового импортера - Китая. Чуть ниже текущих уровней проходит ключевая линии поддержки, преодоление которой сулит сильным падением.

2012-11-01 13:25:04

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Цены на любой металлопрокат можно узнать в электронной версии.

База предложений по металлопрокату по рубрикам

Черные металлы 314
Нержавеющий прокат 447
Цветные металлы 556
Металлоконструкции 38
Метизы, скобяные изделия 47
Трубопроводная арматура 43
Услуги и прочие товары 22
Металлообработка, литье 29
Спрос 7
Лом, сырье 3
Сварочное оборудование 10
Складское и промышленное оборудование 23

Кратко о журнале «Металлы и цены»

Общероссийский журнал «МЕТАЛЛЫ и ЦЕНЫ» — издание на рынке B2B в секторе промышленного снабжения и сбыта. Основные разделы журнала: новости металлургии и машиностроения, цены на металлопрокат, цены на черные и цветные металлы, нержавеющую сталь, арматуру, балки, трубы, швеллер, лист, уголок, кроме того: металлообработка, литье, изготовление металлоконструкций

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